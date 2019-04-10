В «Л-ДНР» пытаются сформировать свои «судебные системы» по образцу России. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей создана целая система управления, включая «судебную». Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал эксперт Центра политико-правовых реформ Роман Смалюк.

По его словам, с начала вооруженного конфликта на Донбассе руководство незаконных вооруженных формирований (НВФ) сначала пыталось создать «военные суды» исключительно как карательные механизмы, но позже они отошли от этой концепции.

«По состоянию на конец 2018 года на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей функционирует 18 "судов". Функционируют "верховные суды", "военно-полевой суд" в Донецкой области и 15-16 местных "судов", которые рассматривают все категории дел. Речь идет не только об уголовных делах, но и о делах гражданских, хозяйственных и административных, хотя система административной юстиции на этих территориях не создана», – рассказал Смалюк.

«"Власти" НВФ пытаются сформировать свои судебные системы по образцу РФ, поскольку для украинской судебной системы не характерно функционирование отдельно военных судов и арбитражных судов. Также даже в планах у них нет создания системы административной юстиции… Акты, которые они принимают для определения порядка судопроизводства, также в значительной мере копируют соответствующие процессуальные законы РФ», – отмечает эксперт.