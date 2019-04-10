В «ЛНР» в поле нашли суббоеприпас РСЗО «Смерч». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины обнаружен суббоеприпас РСЗО «Смерч». Снаряд уничтожен на месте. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «МВД», 8 апреля в «полицию» обратился мужчина 1978 года рождения. Он заявил о том, что в Славяносербском районе, в поле, расположенном между п. Металлист и с. Шишково, находится неразорвавшийся снаряд. Сотрудники «следственно-оперативной группы» и «взрывотехники МВД ЛНР» выехали на место происшествия, где обнаружили суббоеприпас РСЗО «Смерч». «Снаряд уничтожен на месте, пострадавших нет», – сообщают в «ЛНР».

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