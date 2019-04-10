В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины и женщины в Верхнеторецком. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточнили обстоятельства, при которых мужчина и женщина 6 апреля получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства в Верхнеторецком (Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 9 апреля.

Сообщается, что наблюдатели Миссии пообщались с пострадавшими.

«В больнице н. п. Торецк (подконтрольный правительству, 43 км к северу от Донецка) наблюдатели видели 54-летнюю женщину с бинтовыми повязками на лице и голове. Медперсонал сообщил, что 6 апреля женщина поступила к ним с осколочными ранениями лица, глаза и черепа, и она перенесла хирургическую операцию. По словам женщины, 6 апреля она вместе со своим мужем обрабатывала могилы на кладбище в н. п. Верхнеторецкое (подконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Донецка), когда взорвалось неустановленное взрывное устройство и она с мужем получили ранения. В Верхнеторецком наблюдатели разговаривали с мужем пострадавшей (в возрасте около 55 лет) и видели 20 небольших царапин на его лице и руках», – сказано в отчете.

Ранее сообщалось, что 54-летняя женщина получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище в с. Верхнеторецкое.