Эксперт рассказал, как работает «судопроизводство» в «Л-ДНР». Новости

В «Л-ДНР» формирование «судебной системы» происходило в полной зависимости от незаконных вооруженных формирований (НВФ). Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал эксперт Центра политико-правовых реформ Роман Смалюк.

«На конец 2018 года все судьи, которые назначены в "ДНР", назначались в условиях, когда вообще никаким "актом" не было предусмотрено никаких требований к "судьям". Бывший "руководитель верховного суда ДНР" сам неоднократно отмечал, что у них нет системы для проверки компетенции тех людей, которых они назначают "судьями", а одним из основных критериев была преданность самопровозглашенным "республикам"», – говорит эксперт.

«Очень большое значение в этих системах играют "главы судов", которые назначаются руководством НВФ. Например, "глава верховного суда ДНР" фактически сам создал всю систему "судов" своими "указами", и своими "указами" может определять, каким образом будет осуществляться "судопроизводство"», – продолжил Смалюк.

По его словам, в «ДНР» пока только приняли свой «уголовно-процессуальный кодекс» и используют устаревшее украинское законодательство. «Применяют нормы нашего Гражданско-процессуального кодекса в редакции по состоянию на 2014 год. Более того, используют старые положения еще старого Гражданско-процессуального кодекса еще от 1960 года», – сообщил эксперт.

Представитель Центра политико-правовых реформ отметил, что в «ЛНР» долгое время вообще не было «суда», который бы пересматривал решения «судов первой инстанции», и привел пример «судопроизводства» там: «В начале сентября "глава ЛНР" заявил, что нужно создать "верховный суд", и "верховный суд" не только был создан, но и в него были набраны "судьи" всего за 12 дней».

Эксперт также рассказал, что «власти Л-ДНР» пытаются сформировать свои «судебные системы» по образцу России.

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