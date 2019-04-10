Ситуация в пунктах пропуска утром 10 апреля: КПВВ работают в штатном режиме. Новости

Сегодня утром, 10 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 36,3 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10405 человек и 1270 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 11280 человек и 1765 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4025 человек и 1230 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10605 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 265 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/60;

КПВВ «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Андрей: «5:29. Из Бахмута на 5 утра машин 20».

КПВВ «Марьинка»:

Лариса: «5:26. В Марьинке основная машин 100»;

Роман: «5:54. На "Каргилле" основная наверху моста. Льгота на съезде с моста + льгота по обочине»;

Лариса: «5:57. На данный момент уже до конца моста основная».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Хася»: «5:23. Еленовка – общая на повороте»;

«Jujik»: «8:17. Общая в Еленовке в Мариуполь на церкви, льготная – не видно»;

«Volcano»: «8:47. Новотроицкое в сторону Донецка. Пусто».

КПВВ «Гнутово»:

Светлана: «7:23. В Октябре в Мариуполь льготная до камышей, основная далеко в селе».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.