Кисло-сладкий соус забыли доложить: Жительница Донецка скупилась в «ДонМаке» (Фото). Новости

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Ирина попробовала бургеры в двух торговых точках, а также купила еду в ресторане быстрого питания «ДонМак». Своими впечатлениями Ирина поделилась в соцсети.

Первая торговая точка, в которой девушка приобрела бургер, расположена на б. Пушкина, напротив кафе «RedCups», возле супермаркета «Обжора».

Бургер небольшой, стоит он 120 руб. (49,6 грн по местному курсу на 11.04.2019, – ред.), в состав входит зелень, соус, соленый огурец, лук, свино-говяжья котлета. «Так вкусно пахнет… Очень сочный, вкусный. Очень приятный соус», – прокомментировала Ирина.

«Обслуживание приятное, небольшой выбор – всего пара бургеров, сэндвичей и чай-кофе. Но пусть лучше будет пара – и они будут такими же вкусными», – добавила она.

Также дончанка купила бургер на б. Пушкина напротив пиццерии «Челентано». По размеру он был таким же маленьким, как и в предыдущей торговой точке, но его стоимость – 70 руб. (28,9 грн).

«Ну уж совсем невкусно. Приятное обслуживание, хорошие цены, очень большой выбор. Может, это был не наш бургер – мы брали самый обычный маленький бургер», – отметила Ирина.

Кроме того, жительница Донецка приобрела еду в «ДонМаке» в районе Крытого рынка. Через окошко ей передали заказ, однако позже выяснилось, что кисло-сладкий соус, за который взяли 21 руб. (8,7 грн), забыли доложить.

Девушка отметила, что картошка фри без соуса невкусная. А молочный коктейль ей понравился: похож на мороженое, тянется тяжело. Бургер же – «бикмак» за 135 руб. (55,8 грн) – она показала со всех сторон, однако его вкус не прокомментировала.

Как сообщалось ранее, с июля по октябрь 2016 года в Донецке на базе имевшихся трех ресторанов быстрого питания McDonald’s открыли местный аналог «ДонМак». Изначально заведение хотели назвать «МакДоном», но узрели возможность неприличных ассоциаций.

Полуфабрикаты в «ДонМак» поступают с ростовской фабрики американского бренда, полиграфию для упаковок печатают в Донецке.

«ДонМак» в Донецке отличает от «МакДональдса» смешение торговых марок. Помимо продукции, похожей на «макдональдскую», здесь присутствуют картофельные чипсы, круассаны, напитки местного производства типа «Колокольчик», молочные десерты донецкой фирмы «Лучиано», куриные стрипсы и крылья наподобие фастфуда KFC и пр. Также в донецкой сети продают пиво.

Цены в «ДонМаке» соответствуют российскому «МакДональдсу» – разница +/- 2-9 руб. При этом уровень зарплат россиян в разы выше доходов жителей нынешнего Донецка. Даже зарплаты сети фастфудов несравнимы: в «ДонМаке» сотрудник, стоящий на кассе, получает 7 500 руб. (3 100 грн) в месяц, в России в «МакДональдсе» в зависимости от региона – 20-35 тыс. руб.

В связи с действием в «ДНР» комендантского часа, «ДонМаки» работают до 21:00, а автораздача – до 22:00.

Ранее сообщалось, что в Донецке в местном «ДонМаке» стоимость на аналоги гамбургера и «Биг мака» идентичны российским, но на 17% и 43% соответственно дороже, чем в украинской сети «МакДональдс».

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