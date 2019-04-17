Эксперты выяснили, где переселенцы имеют более высокий доход. Новости

Уровень среднемесячного дохода переселенцев отличается по географическим зонам и типам населенных пунктов. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно отчету, среднемесячный доход на одного переселенца является самым высоким в Киеве – 4150 грн.

«Уровень среднемесячного дохода в крупных городах (2965 грн) выше по сравнению с доходом в малых городах (2089 грн), а самый низкий уровень среднемесячного дохода – в сельской местности (1610 грн). Среди всего населения Украины уровень среднемесячного дохода также выше в больших и малых городах, чем в селах (4578 грн – в больших и малых городах, 3999 грн – в селах)», – говорится в документе.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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