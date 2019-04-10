Около 40% «судей» в «Л-ДНР» ранее работали в украинских судах, – эксперт. Новости

В «Л-ДНР» около 40% «работников судебной системы» составляют судьи, занимавшие свои должности до начала вооруженного конфликта на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал эксперт Центра политико-правовых реформ Роман Смалюк.

«Там сейчас работают 196 судей, 75 из которых – это бывшие украинские судьи. То есть почти 40% "судебной системы" ["Л-ДНР"] составляют те судьи, которые осуществляли правосудие у нас. Почему они остались на "тех" территориях и пошли работать в те "суды", я думаю, у каждого мотивы свои, но сейчас непонятно», – сказал он.

По его словам, в Украине сейчас проходит процедура квалификационного оценивания всех украинских судей, и на него пригласили тех людей, которые сейчас работают в «судебной системе» в «Л-ДНР».

«Мы выявили, что 8 "судей", которые сейчас осуществляют "правосудие" на оккупированных территориях, были приглашены Высшей квалификационной комиссией судей для прохождения квалификационного оценивания у нас. По сути это судьи, которые до сих пор остаются судьями по украинскому законодательству, но выполняют обязанности "судей" на "тех" территориях», – говорит Смалюк.

«Это в очередной раз доказывает, насколько неповоротливым является украинский государственный механизм в вопросах взаимодействия с оккупированными территориями. Кроме того, мы выявили 5 "судей", которые осуществляют "судопроизводство" "там", это бывшие украинские судьи, которые были отправлены в отставку», – сообщил эксперт.

Он пояснил, что отставка для украинского судьи – это почетный выход из профессии, когда государство закрепляет за ним статус судьи, он имеет право участвовать в органах судейского самоуправления, а из бюджета выплачивается ему пожизненное денежное содержание, которое значительно выше среднестатистической украинской пенсии. Представитель Центра политико-правовых реформ добавил, что лишить статуса судьи можно по решению суда, а таких решений в Украине пока нет.

Эксперт также рассказал, что «власти Л-ДНР» пытаются сформировать свои «судебные системы» по образцу России.

Читайте также: