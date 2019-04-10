В Донецкой области на пожаре погиб мужчина. Новости

В с. Торское (Лиманский р-н, Донецкая обл.) на пожаре погиб мужчина. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 10 апреля в 3:42 спасателям поступила информация о пожаре на ул. Центральной в Торском.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что пожар произошел внутри жилого дома. В результате пожара погиб мужчина, 1958 года рождения.

Пожар был ликвидирован в 4:59. Его причина устанавливается.