Сводка из зоны ООС за 9 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских войск:

из минометов калибром 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов – вблизи Павлополя;

из минометов калибром 120 мм – вблизи Песок;

из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи Широкино;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, из ручных противотанковых гранатометов – в районе Гнутово;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе Авдеевки;

из станковых противотанковых гранатометов – в районе Верхнеторецкого.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции украинских войск:

из минометов калибрами 120 и 82 мм – в районе Катериновки;

из минометов калибром 120 мм – в районе Новоалександровки;

из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия – в районе Золотого-4.

С начала текущих суток противник обстрелял из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе Песок.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 105 единиц. Под огнем оказались район аэропорта на севере Донецка ("Вольво-центр") и поселок Жабичево; Горловка и ее поселки – шахты 6-7 и Гольмовский; Ясиноватая и прилегающее к ней село Яковлевка; Докучаевск; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Саханка и Сосоновское. При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 9 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5, поселка городского типа Калиново, сел Пришиб, Желобок и Лозовое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».