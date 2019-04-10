На Донетчине разыскивают 14-летнюю девушку (Фото). Новости

Правоохранители Славянска (Донецкая обл.) устанавливают местонахождение 14-летней девушки, которая ушла 8 апреля из дому и до настоящего времени не вернулась. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«14-летняя жительница Славянска ушла из дома 8 апреля в 7:30 и до настоящего времени не вернулась. По словам родителей дочь неоднократно уходит из дома. Мобильный телефон при себе не имеет», – сказано в сообщении.

Разыскивается Сосновская Мария Константиновна, 12.10.2004 года рождения.

Фото: Славянский отдел полиции

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы светлые длинные, глаза голубые, нос прямой.

Была одета: куртка белого цвета с капюшоном, водолазка темно-зеленая, юбка бордового цвета, черные кроссовки с белой подошвой. При себе имела рюкзак серого цвета.

«Если вам известно о возможном местонахождении ребенка, просим сообщить на линию 102, или 099-305-27-00», – обратились в полиции.