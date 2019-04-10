Уровень трудоустройства переселенцев остается стабильным (Инфографика). Новости

В конце 2018 года уровень занятости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых переселенцев всего 2%. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно документу, для всего населения Украины уровень занятости является заметно выше и остается стабильным. Так, доля занятых лиц среди населения Украины в возрасте 15-70 лет составляла 58% в период с апреля по сентябрь 2018 года.

«Разница между уровнем занятости до и после перемещения была крупнейшей в промышленном секторе. В частности, наблюдается 7% снижение количества ВПЛ, работающих в промышленном секторе после перемещения», – говорится в отчете.

Доля переселенцев с долгосрочной занятостью (более 12 месяцев) на конец 2018 года составляла 67%, и столько же ВПЛ отметили, что нынешняя работа соответствует их квалификации, среди них большинство (80%) проживали на подконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей. Также остается городом с самой высокой занятостью среди переселенцев Киев – здесь трудоустроены 87% ВПЛ.

Согласно опросу, наибольший уровень занятости переселенцев:

в сфере услуг – 22%;

в торговле – 17%;

в государственном управлении – 17%;

в сфере образования – 11%;

в промышленности – 10%.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.