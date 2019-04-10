В Мариуполе мужчина выпрыгнул из окна на 8-м этаже. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) мужчина выпрыгнул из окна на 8-м этаже.

Инцидент произошел 9 апреля в 22:10 на ул. Февральской в Левобережном районе: 27-летний мужчина выпрыгнул из окна на 8-м этаже. От полученных в результате падения травм мариуполец скончался на месте.

У погибшего осталось двое маленьких детей. На месте трагедии работали правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе полиции Мариуполя, сообщение о происшествии поступило к ним в 22:15. По словам жены погибшего, ранее мужчина намерений покончить жизнь самоубийством не высказывал. Предсмертной записки не оставил. В данное время устанавливаются все обстоятельства событий.

Источник: Сайт города Мариуполя

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