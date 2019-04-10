ДТЭК Донецкие электросети вложат в энергетическую инфраструктуру региона более 160 млн грн. Новости

ДТЭК Донецкие электросети вложат 161 млн грн в новые линии, реконструкцию и модернизацию электросетей, современные цифровые решения, организацию Центрального диспетчерского пункта. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила инвестиционную программу компании на 2019 год, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Так, 115 млн грн направят на реконструкцию и строительство электросетей. Построят воздушную линию 110 кВ «Кураховская ТЭС-ПС Котляревская №1-ПС Котляревская №2», реконструируют линии 0,4 кВ в Краматорске, Мариуполе, Часовом Яре, Славянском районе, распределительные подстанции в Константиновке, Бахмуте, Краматорске. А также обновят часть оборудования подстанций в Авдеевке и Марьинке, которые пострадали в результате боевых действий. Это позволит бесперебойно подавать свет в больницы, школы, детские сады и дома жителей региона.

«Инвестиционная программа 2019 года направлена на поддержку существующих и строительство новых линий электропередач, на реконструкцию и модернизацию подстанций, внедрение современных цифровых технологий. Современное оборудование повысит надежность наших сетей, а значит улучшит качество электроснабжения для наших клиентов», − сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

В Доброполье и Мариуполе реализуют масштабные проекты по повышению качества электроснабжения: техническое переоснащение ПС Доброполье 35 кВ и ПС Город-2 110/35/6 кВ.

«Замена старого коммутационного оборудования на современное, техническое переоснащение устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики позволит улучшить электроснабжение шахт, промышленных предприятий, всего населения Доброполья, а в Мариуполе – морского порта, очистных сооружений, жителей Приморского района. Общая стоимость проектов 32,4 млн грн», – отметили в пресс-службе.

Более 7,5 млн грн пойдет на завершение проекта «Организация Центрального диспетчерского пункта». Предыдущий диспетчерский пункт пострадал во время боевых действий в Горловке. Компания оперативно перенесла диспетчерское управление на подконтрольную территорию. Реализация проекта позволит ДТЭК Донецкие электросети более эффективно управлять энергетической инфраструктурой и повысит качество энергоснабжения региона. Также компания направит более 4 млн грн на внедрение и развитие технологий, в частности на закупку новых и модернизацию старых средств информатизации, сертифицированного программного обеспечения, модернизацию контакт-центров. Помимо этого, ДТЭК Донецкие электросети завершит реконструкцию ПС Селидово 35 кВ.