Реинтеграция Донбасса и правосудие: Эксперт рассказал о проблемах. Новости

После возвращения неподконтрольного украинским властям Донбасса судебная система Украины может быть парализована из-за «решений судов», выданных в «Л-ДНР». Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

«Украина должна иметь четкий сценарий и алгоритм действий, как действовать в той или иной ситуации, чтобы восстановить правосудие на временно оккупированном Донбассе», – сказал он.

По его словам, украинская судебная система столкнется с десятками тысяч «решений судов», выданных в «Л-ДНР».

«Есть огромное количество юридических проблем, которые нуждаются в решении заранее. Например, большое количество осужденных лиц отбывают наказание, в том числе по "решениям" таких "судов". Украина не признает эти "решения". Украинское законодательство считает таких людей незаконно удерживаемыми, но кто-то из них действительно совершил преступление, поэтому возникнет необходимость пересмотреть эти "дела" и установить виновность таких лиц. Однако большая проблема и с фиксацией доказательств, потому что то, что собрано этими "органами", априори считается нелегетимным», – отмечает Куйбида.

«Эти вызовы нуждаются в специальных решениях, которые сейчас отсутствуют. Также возникнет вопрос в применении сроков давности. Украинское законодательство ограничивает сроки обращений в суды относительно тех или иных вопросов. если они закончатся, люди будут лишены возможности обратиться в суд», – продолжил эксперт.

Представитель Центра политико-правовых реформ добавил, что также есть проблема с отношениями, которые возникли в «судебной системе» на неподконтрольной Украине территории Донбасса: «Возникнет также много вопросов и в семейных, и в трудовых спорах. Пересмотр всех этих "дел" может привести просто к параличу украинской судебной системы, если все эти дела в ходе реинтеграции будут направлены в украинские суды».

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