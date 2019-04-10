Как изменились доходы переселенцев из Донбасса (Инфографика). Новости

В конце 2018 года более 51% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно опросу, наибольшая доля переселенцев, проживающих в крупных городах, оценили финансовую ситуацию своих домохозяйств как «средств хватает на базовые потребности» – 49%. При этом наибольшая доля домохозяйств ВПЛ, проживающих в малых городах и селах, оценивали свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» – 44% и 53%, соответственно.

«Среднемесячный доход на члена домохозяйства ВПЛ увеличился по сравнению с предыдущим раундом и составил 2429 грн в декабре 2018 года, что близко к среднемесячному доходу в декабре 2017 года. Данные 12-го раунда указывают на то, что среднемесячный доход почти половины домохозяйств ВПЛ (49%) не превышает 5000 грн», – говорится в отчете.

При этом уровень среднемесячного дохода на члена домохозяйства ВПЛ значительно ниже, чем этот показатель для среднестатистического украинского домохозяйства. Так, для всего населения Украины он составил 4382 грн в период с апреля по июнь 2018 года. Более того, уровень среднемесячного дохода переселенцев продолжал быть низким в сравнении с фактическим прожиточным минимумом, который, по расчету Министерства социальной политики Украины, равнялся в декабре 2018 года 3385 грн.

Согласно оценке переселенцами своих финансовых возможностей, зарплаты в размере от 7 тыс. грн до 11 тыс. грн получают 18% ВПЛ, и только у 12% доходы выше 11 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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