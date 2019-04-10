«Минирование» рынка в Краматорске: Полиция начала досудебное расследование. Новости

По факту «минирования» рынка в Краматорске (Донецкая обл.) начато досудебное расследование. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Напомним, 9 апреля в полицию Краматорска поступило сообщение об угрозе взрыва на одном из местных рынков.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Граждане были эвакуированы, территорию обследовали взрывотехники с кинологами. При осмотре админздания в одной из комнат служебная собака Кира и ее напарник кинолог Роман Заяц обнаружили пакет с дымовыми гранатами и файерами», – отметили в полиции.

Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.

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