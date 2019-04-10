Геращенко уверена, что возвращение Донбасса не изменит курс Украины в НАТО и ЕС. Новости

Возвращение неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса не изменит курс Украины в НАТО и ЕС. Об этом сегодня, 10 апреля, на своей странице в Facebоok заявила Уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

«Донецк и Луганск вернутся в Украину. Но точно не на условиях Кремля. Крым тоже вернется, несмотря на все сопротивление Кремля. Донецк и Луганск, как и ни один другой регион, не могут и не будут блокировать наш путь в ЕС и НАТО», – написала она.

«Минские соглашения, кстати, определяют особенности местного самоуправления двух оккупированных регионов (для их плавного возвращения в юридическое поле Украины), но там нет ни слова об автономии. Ни о какой автономии там речи не идет, и Верховная Рада никогда это не поддержит», – уверена Геращенко.

Она также заявила, что для вступления Украины в НАТО не нужен «никакой референдум». «В отличие от вступления в ЕС. Для меня заявления о референдуме по НАТО и автономии Макеевки-Горловки и т. д. – из одной методички», – заявила политик.