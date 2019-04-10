В Вооруженные силы Украины передали бомбардировщик Су-24. Новости

Вооруженные силы Украины получили отремонтированный бомбардировщик Су-24. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает «Милитарный портал».

Отмечается, что работы над самолетом велись на государственном предприятии «Николаевский авиаремонтный завод».

«Специалистами предприятия был осуществлен ремонт самолета, во время которого была проведена полная проверка всех его узлов и агрегатов, выполнен их ремонт или полная замена. Информации по модернизации этого борта нет», – отмечает издание.

Су-24 – украинский фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Также сообщается, что в прошлом году именно это предприятие осуществило ремонт самолета-разведчика Су-24МР для нужд Вооруженных сил Украины.