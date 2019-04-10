Куць: Донетчина – лучшая область в Украине по вопросам предоставления жилья детям-сиротам. Новости

264 единицы жилья закупили для детей-сирот в Донецкой области в 2018 году. Об этом сегодня, 10 апреля, на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«Донетчина – лучшая область в Украине по вопросам предоставления жилья детям-сиротам. Такие результаты получил Департамент обеспечения прав детей и оздоровления Министерства социальной политики, проведя мониторинг работы профильных структурных подразделений областных государственных администраций», – написал Куць.

Он добавил, что в 2018 году в Донецкой области дети-сироты стали владельцами 264 единиц жилья, приобретенных для них за средства государственного, областного и местных бюджетов (в 2017-м – 185, что также было лучшим показателем по стране). По результатам работы в 2018 году после Донецкой области идут Запорожская и Кировоградская – они предоставили 114 и 108 квартир соответственно.

«Программу обеспечения жильем продолжаем и в этом году, но в отдельных местах она искусственно тормозится. В частности, в Краматорске еще в 2017-м за деньги, которые выделило государство, в коммунальную собственность было приобретено 3 однокомнатные квартиры под так называемое "социальное" жилье для сирот. По состоянию на начало апреля 2019-го эти квартиры так и не были предоставлены в пользование, хотя на квартирном учете в исполкоме Краматорского горсовета находится 33 ребенка-сироты в возрасте от 18 до 23 лет. Квартиры пустуют, зарастают паутиной и накапливают долги за коммунальные услуги», – рассказал губернатор.

По его словам, подобная ситуация и в Курахово Марьинского района. «При очереди в 69 человек 3 однокомнатные социальные квартиры, приобретенные за счет государства, не заселены. Местные власти объясняют это тем, что "обращений от лиц из числа детей-сирот не поступало". Считаю такую ​​ситуацию недопустимой халатностью со стороны органов местного самоуправления. Дал задание службе по делам детей ДонОГА детально разобраться, кто именно виноват, и как можно быстрее предоставить жилье детям, которые в нем нуждаются», – сообщил Куць.

Читайте также: