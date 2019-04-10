В прифронтовом Гранитном одиноким пенсионерам бесплатно носят обеды (Фото). Новости

В прифронтовом Гранитном (Донецкая обл.) с 8 апреля начали разносить горячие обеды в дома одиноких пожилых людей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пастор Сергей Косяк.

«Разнесли горячие обеды нашим первым подопечным. Для многих из них, обычное приготовление пищи стало тяжелым, а для некоторых и непосильным бременем. Они плакали и говорили: "Это что?? Это бесплатно и каждый день?". Желание нашего сердца, чтобы каждый пожилой человек оставшийся один, чувствовал, что он кому-то нужен и важен для Бога», – написал он.

«Хотим дальше развивать и расширять это служение. Дело же совсем не в еде, а в заботе и внимании», – добавил Косяк.