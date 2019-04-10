Во всех регионах Украины обострилась ситуация с пожарами. Новости

Во всех регионах Украины отмечается значительное обострение ситуации с пожарами в природных экосистемах, которая только ухудшается. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 апреля, в ходе заседания правительства заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

«Ежедневно уже фиксируется до 600 пожаров, а пожароопасный период еще не начался. За три месяца количество пожаров превысило 13 тыс., что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, а их площадь выросла почти в 21 раз и составляет 14 тыс. гектаров», – сказал он.

По его словам, наибольшее количество пожаров с начала 2019 года зафиксировано в Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Одесской областях.

«Если в лесных массивах и на торфяниках ситуация сложная, но контролируемая, то из-за сжигания сухой растительности на приусадебных участках вблизи населенных пунктов, мусорных свалок и в поймах рек возникло 12,7 тыс. пожаров», – сообщил Чечеткин.

«Особенно тревожно то, что во время сжигания сухой травы и камыша погибли 16 человек. В Черкасской области – три человека; в Одесской, Сумской и Черниговской – по два человека; в Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях – по одному», – проинформировал глава ГСЧС Украины.

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