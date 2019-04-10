Раненых на Донетчине пиротехников ГСЧС доставили в Киев (Обновлено). Новости

Раненых при взрыве во время разминирования в «серой зоне» на Донетчине пиротехников вертолетами эвакуировали в аэропорт Днепра, откуда перевезли в областную больницу. Позднее из доставили в Киев. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа в своем Facebook.
«Раненые сотрудники ГСЧС вчера поодиночке военными вертолетами эвакуированы в аэропорт Днепра, скорыми экстренной медицины перевезены в областную больницу Мечникова. Военные медики оперировали, стабилизировали и по готовности к эвакуации срочно передавали раненых сотрудников ГСЧС на борт вертолета евакобригады», – сообщила Губа.
Советник председателя Днепропетровской ОГА также сообщила, что состояние раненых крайне тяжелое. Для их спасения задействованы лучшие медицинские специалисты области.
Фото: скриншот Facebook Татьяны Губа
«Вчера Национальная гвардия Украины спецсамолетом забрала в Киев наших раненых героев, которые раньше были эвакуированы из зоны операции Объединенных сил и проходили лечение в областной больнице Мечникова», – написала она позднее.
Фото: скриншот Facebook Татьяны Губа
Читайте также:
Комментарии