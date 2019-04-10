Раненых на Донетчине пиротехников ГСЧС доставили в Киев (Обновлено). Новости

Раненых при взрыве во время разминирования в «серой зоне» на Донетчине пиротехников вертолетами эвакуировали в аэропорт Днепра, откуда перевезли в областную больницу. Позднее из доставили в Киев. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа в своем Facebook.

«Раненые сотрудники ГСЧС вчера поодиночке военными вертолетами эвакуированы в аэропорт Днепра, скорыми экстренной медицины перевезены в областную больницу Мечникова. Военные медики оперировали, стабилизировали и по готовности к эвакуации срочно передавали раненых сотрудников ГСЧС на борт вертолета евакобригады», – сообщила Губа.

Советник председателя Днепропетровской ОГА также сообщила, что состояние раненых крайне тяжелое. Для их спасения задействованы лучшие медицинские специалисты области.

Фото: скриншот Facebook Татьяны Губа

«Вчера Национальная гвардия Украины спецсамолетом забрала в Киев наших раненых героев, которые раньше были эвакуированы из зоны операции Объединенных сил и проходили лечение в областной больнице Мечникова», – написала она позднее.

Фото: скриншот Facebook Татьяны Губа

Как сообщалось ранее, в результате взрыва, который произошел 9 апреля при разминировании территории вблизи водовода насосной станции на Донетчине, погиб сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое работников ГСЧС получили ранения.

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