На побережье Азовского моря обнаружены контрафактные сигареты из «ДНР» (Фото). Новости

На побережье Азовского моря обнаружены контрафактные сигареты из «ДНР». Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В Госпогранслужбе рассказали, что пограничники совместно с другими правоохранительными органами продолжают разоблачать схемы перемещения сигарет из «ДНР» на подконтрольные украинским властям территории Украины. На этот раз оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Национальной полиции и СБУ в Запорожской области в районе Новопетровки обнаружили на побережье жителя Бердянска, который занимался перемещением ящиков с сигаретами.

Всего правоохранители обнаружили 16 ящиков контрафактных табачных изделий, которые с помощью маломерного плавсредства были перемещены морем из неподконтрольной территории Новоазовского района Донецкой области. 13 ящиков были без акцизных марок, а 3 – вероятно, с поддельными акцизами, всего около 8 тыс. пачек.

В настоящее время продолжаются следственные действия, а также устанавливается круг причастных лиц.

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