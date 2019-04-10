В Украине ликвидированы 90% советских государственных стандартов. Новости

Соглашение о свободной торговле Украины с ЕС открыло новые возможности для экспорта украинской промышленной продукции, но на уровне технических и технологических требований было много работы. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Он провел совещание с директорами госпредприятий в сфере стандартизации, метрологии и сертификации, относящихся к сфере управления Минэкономразвития.

«В 2016 году мы существенно трансформировали систему технического регулирования и стандартизации, в частности ликвидированы 90% советских ГОСТов. Вместо этого мы разработали и приняли 5105 национальных стандартов, и теперь 91% гармонизированы со стандартами ЕС. В 2019 году планируем принять еще 3 тыс. стандартов», – заявил Кубив.

Министр напомнил, что с 2018 года Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции, что открывает дополнительные возможности для экспорта.

«Мы получили признание украинской системы измерений и ее соответствия международным требованиям со стороны всех 59 стран-членов конвенции. Это обязательное условие, чтобы Украина получила полноправное членство в Международной организации законодательной метрологии и продолжала работу над заключением Соглашения с ЕС об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров», – отметил он.

Читайте также: