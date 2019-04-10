Донецкая область лидирует по доле экспорта в страны Евросоюза. Новости

Доля экспорта из Донецкой области в страны Европейского Союза с 48,6% в 2017 году выросла в прошлом году до 50,4% и является одной из самых высоких в Украине. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Несмотря на гуманитарные, экологические и вызовы безопасности, от которых страдает Донецкая область, региону удается занимать лидирующие позиции по объему экспорта в ЕС. Это прежде всего является признаком того, что евроинтеграционные процессы прифронтового края по своим масштабам не уступают другим областям», – сказала она.

По ее словам, таких результатов удалось достичь, в частности, за счет конкурентной и востребованной продукции, модернизации предприятий Донетчины и получения опыта международных партнеров.

Вице-премьер-министр отметила, что в настоящее время в Донецкой области реализуется кредитная программа Европейского инвестиционного банка, которая направлена на преодоление последствий вооруженного конфликта на Донбассе.

«Сейчас утверждены для реализации 146 проектов общей стоимостью более 2 млрд грн. В основном это проекты для решения потребностей внутренне перемещенных лиц, для восстановления жилья, административных зданий, учреждений образования, здравоохранения и другой социальной инфраструктуры», – сообщила Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Игорь Стокоз отметил, что евроинтеграция для Донецкой области сегодня стала реальностью, а в регионе действуют несколько программ поддержки малого бизнеса. «Практически все наши предприниматели, которые начинали новое дело, ездили в ЕС перенимать опыт ведения бизнеса по программам обмена. Там они поняли, куда именно движется Украина», – заявил он.

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