Местные власти недостаточно уделяют внимание пожарной безопасности, – глава ГСЧС. Новости

В Украине обострение ситуации с пожарами в природных экосистемах связано с тем, что местные органы власти не проводят разъяснительную работу с населением. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 апреля, в ходе заседания правительства заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

По его словам, из-за этого во всех регионах люди массово сжигают сухую растительность, кроме того, в лесных массивах еще не начали создавать минерализованные полосы для предотвращения распространения пожаров.

Среди недоработок местных властей глава ГСЧС назвал следующие:

не начата расчистка посадок;

не восстанавливаются дороги для проезда пожарной техники;

не оборудованы места забора воды для тушения пожаров;

не создаются противопожарные разрывы для защиты населенных пунктов.

«В этой непростой ситуации обеспечивается реагирование на все пожары и обострения на начальном этапе их возникновения. Основная нагрузка лежит на подразделениях ГСЧС Украины, в которых на сегодня почти 57 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники», – проинформировал Чечеткин.

Глава ГСЧС рекомендовал местным властям принять соответствующие меры для улучшения пожарной безопасности.

Как сообщалось ранее, в Украине за три месяца 2019 года количество пожаров превысило 13 тыс., что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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