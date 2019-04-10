Принят механизм компенсаций затрат работодателям в случае трудоустройства лиц с инвалидностью. Новости

Правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», которым урегулирован механизм финансирования мероприятий содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Согласно документу, суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью могут использоваться для финансирования компенсаций работодателям затрат:
- единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство безработных граждан с инвалидностью, в том числе, которые недостаточно конкурентоспособны на рынке труда;
- на оплату труда за трудоустроенных безработных внутренне перемещенных лиц с инвалидностью, но не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц;
- на переподготовку и повышение квалификации трудоустроенных безработных внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.
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