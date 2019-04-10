Принят механизм компенсаций затрат работодателям в случае трудоустройства лиц с инвалидностью. Новости

Правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», которым урегулирован механизм финансирования мероприятий содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно документу, суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью могут использоваться для финансирования компенсаций работодателям затрат: