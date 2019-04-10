В Украине урегулировали вопрос оплаты труда в условиях военного положения. Новости

Кабинет министров Украины установил гарантии оплаты труда лиц, которые будут привлекаться к общественно-полезным работам в условиях военного положения. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Так, принято постановление Кабинета министров Украины «О внесении изменений в пункт 10 Порядка привлечения трудоспособных лиц к общественно-полезным работам в условиях военного положения».

Согласно документу, работникам функционирующих в условиях военного положения предприятий за выполнение общественно-полезных работ будет обеспечиваться оплата в соответствии с условиями оплаты труда, установленными по профессии (должности), на которую они зачислены, и размер такой оплаты не может быть ниже размера средней заработной платы по основному месту работы.

«Другим трудоспособным лицам за выполнение общественно-полезных работ в таких условиях будет обеспечиваться оплата в соответствии с условиями оплаты труда, установленным по профессии (должности), на которую они зачислены, и размер такой оплаты при выполнении нормы труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного на дату начисления оплаты», – говорится в сообщении правительства.

Напомним, что 25 ноября произошел инцидент в Керченском проливе: два украинских бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из Одессы в порт Мариуполя Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли , в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей. Военное положение было введено на 30 суток. Особый режим начал действовать 28 ноября в 9 утра . Действие военного положения завершилось 26 декабря.

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