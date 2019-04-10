На Донетчине на территории учебного заведения нашли гранату времен Второй мировой войны. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) на территории учебного заведения найдена граната времен Второй мировой войны. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

На месте происшествия работают взрывотехники, сотрудники Краматорского отдела полиции обеспечивают охрану периметра вокруг опасной находки.

«Сегодня около 10:00 в Краматорский отдела полиции от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение об обнаружении гранаты в клумбе на территории учебного заведения. При уборке клумбы в земле работник учебного заведения обнаружил ржавую гранату без запала. Предварительно, она времен Второй мировой войны», – сообщили в полиции.

В полиции также заверили, что жизни и здоровью окружающих угрозы нет.

«По данному факту правоохранителями проводится проверка», – добавили в пресс-службе.