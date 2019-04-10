На Донетчине несколько дней продолжаются протесты горняков. Новости

В Донецкой области работники шахты «Родинская» ГП «Мирноградуголь» продолжают акцию протеста из-за задолженности по зарплате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Продолжается акция протеста трудового коллектива шахты "Родинская", требуя погашения задолженности по заработной плате. Последний раз шахтеры получали зарплату еще в декабре прошлого года. После того, они получают лишь 20% ежемесячно. В январе задолженность составила 2 млн 580 тыс. грн, в феврале – 2 млн 600 тыс. грн», – написал он.

«Эта шахта находится в процессе реструктуризации и с 15 апреля "Родинская" прекратит добычу угля. Часть горняков попадет под сокращение. Полная остановка шахты запланирована через два месяца», – добавил Волынец.

Как сообщалось ранее, горняки шахты «Родинская» ГП «Мирноградуголь» отказались приступать к работе 1 апреля и требуют погашения задолженности по зарплате.

Читайте также: