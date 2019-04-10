В Минске проходят переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что «официальные представители Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам не явились на заседание в Минске… В белорусской столице к переговорам приступили три рабочие группы: по экономическим, гуманитарным и вопросам безопасности».

В «ЛНР» заявляют, что «заседание участников рабочих групп по гуманитарным и экономическим вопросам Контактной группы началось в Минске».

Напомним, предыдущая встреча состоялась 27 марта.