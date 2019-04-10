Российская сторона сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп ТКГ, – Геращенко. Новости

Российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 10 апреля, на своей странице в Facebоok заявила Уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

«Получила информацию из Минска от коллег: российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО" и ждут результатов выборов в Украине», – написала Геращенко.

«РФ в очередной раз отказалась обсуждать вопрос освобождения заложников и политзаключенных до выборов», – добавила она.

Также Геращенко сообщила, что в Минске, где сегодня проходят заседания ТКГ и четырех подгрупп, в гуманитарной подгруппе работают ее коллеги из СБУ и Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а сама она сегодня работает в Верховной Раде.

Напомним, сегодня в Минске проходят переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.