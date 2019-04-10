Порошенко и Зеленский заказали НСК «Олимпийский» для дебатов. Новости

Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского подали заявки на проведение дебатов на НСК «Олимпийский» на 14 и 19 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщила пресс-служба спорткомплекса.
Сообщается, что в офис стадиона поступили соответствующие запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента.
«Учитывая общественный интерес к теме проведения дебатов на НСК "Олимпийский", сообщаем. В ГП НСК "Олимпийский" поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины относительно проведения дебатов. В частности, от представителя кандидата в президенты Порошенко Петра Алексеевича – на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в президенты Зеленского Владимира Александровича – на 19 апреля 2019 года», – сказано в сообщении.
В НСК также сообщили, что начали переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории стадиона.
Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля. В ответ на это Зеленский заявил, что примет участие в дебатах с действующим президентом Украины 19 апреля.
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