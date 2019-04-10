Законопроект о языке: Рассмотрение поправок продолжится после выборов. Новости

В Верховной Раде не успеют завершить рассмотрение «языкового закона» – законопроекта «О функционировании украинского языка как государственного» до второго тура выборов президента Украины. Об этом сообщил заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, сообщает «РБК-Украина».

Парламентарий прогнозирует, что рассмотрение поправок продолжится и на следующей пленарной неделе. «Никакой достоверности. Мы сегодня и завтра будем рассматривать правки. Я думаю, что и на следующей пленарной неделе, которая начнется 23 апреля, мы будем продолжать рассмотрение поправок», – сказал Гончаренко.

Вчера, 9 апреля, до конца дня парламентарии прошли 1 523 правки.

Напомним, что вчера, 9 апреля, состоялось первое заседание Кабина после выборов президента, и депутаты продолжили рассмотрение законопроекта о функционировании украинского языка как государственного. В этот документ поступило более 2 тыс. поправок.