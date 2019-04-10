Ситуация в пунктах пропуска днем 10 апреля. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска днем 10 апреля

ДН

10.04.19 14:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 10 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

  • «Администратор»: «10:41. Марьинка – "Каргилл". Родители стоят со стороны Украины в Донецк. Украинский за 15 мин прошли. На ДНР медленно пускают. За полтора часа 20 машин (10 обычных и 10 льгота)»;
  • Павел: «11:49. На "Каргилле" ж**а, очередь с начала спуска с моста, льгота – в половину!»;
  • Екатерина: «12:42. В Марьинке в Донецк пешая – никого. Из Донецка полная сетка на "нулевом" украинском»;
  • Екатерина: «13:16. На "Каргилле" в обе стороны почти никого не было пешей. 20 минут назад там была»;
  • Анна: «13:48. "Каргилл": льгота – 40,общая – на подъеме на мост, пешие сразу на проверку».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • «Volcano»: «10:20. Еленовка в Донецк. Основная машин 25-30, льгота 11»;
  • «Anat0m»: «10:30. Еленовка из Донецка: общая на церкви, льгота 60 машин»;
  • Влад: «11:12. Еленовка жесть. Движение раз в час, машин на 5 с каждой очереди. П**ец»;
  • Игорь: «13:07. Еленовка: движение очень медленное, льгота на втором туалете»;
  • Алексей: «13:58. Еленовка в Украину 150 основной и 50 льготы».

КПВВ «Гнутово»:

  • «Администратор»: «11:56. Октябрь – Гнутово. Очередь огромная, за селом заканчивается! В льготку не пускают. Движение слабое. Наверное сегодня и не проедем. В Пищевике тоже большая очередь, до деревьев»;
  • Aleks: «12:07. Очередь в Гнутово заканчивается в середине села Куликово»;
  • Андрей: «12:55. Гнутово в Донецк – за поворот, льготу отменили, все в одну очередь»;
  • «Ingort»: «13:03. Октябрь. Очередь начинается в 150 метрах от начала села»;
  • «WCry»: «13:07. Куликово, очередь в середине села»;
  • «Ingort»: «14:20. Октябрь. 1 очередь от начала до середины, потом промежуток метров 50-70 и начинается от магазина вторая очередь».

О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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