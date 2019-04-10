В Мариуполе откроют «Экстрим парк»: Вход будет бесплатным. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в субботу, 13 апреля, состоится открытие «Экстрим парка». Для посетителей вход будет бесплатным на весь сезон. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам администрации комплекса, гостей ждут розыгрыши, детские мастер-классы, флешмоб и яркое пиротехническое шоу.

Как рассказал директор центра активного отдыха Максим Жуков, развлекательный комплекс прошел капитальную проверку технического состояния аттракционов и готов к активному сезону. Впервые за 16 лет существования вход для посетителей станет бесплатным. Также для удобства жителей откроют дополнительный проход со стороны набережной. В ближайшее время планируется запуск двух новых аттракционов.

Отмечается, что комплекс начнет работу с 11:00. Начало праздничной программы – в 17:00.​