В Бахмуте комиссия отказала в соцвыплатах 17 переселенцам. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат переселенцам. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

«09.04.2019 в помещении административного здания Бахмутской городского совета состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, проживающим на территории г. Бахмута», – сказано в сообщении.

Как сообщается, комиссия приняла решение назначить (восстановить) социальные выплаты 89 переселенцам, проживающим в Бахмуте.

Также, было решено отказать в назначении (возобновлении) и прекратить социальные выплаты 17 внутренне перемещенным лицам, проживающим на территории Бахмута.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.

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