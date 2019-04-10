«Сердца киборгов»: Защитник Донецкого аэропорта опекает семьи погибших военных. Новости

После возвращения с войны на Донбассе и плена участник боевых действий сформировал общественную организацию, которая сейчас опекает семьи погибших украинских военных. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал защитник Донецкого аэропорта и глава ОО «Сердца киборгов» Анатолий Свирид.

«После моего возвращения с войны и плена, где я находился месяц после подрыва Донецкого аэропорта, мы сформировались как организация. Поскольку наше подразделение понесло основные потери в Донецком аэропорту, у меня была идея об организации, которая бы опекала и поддерживала те семьи, которые потеряли самое ценное и важное – своих кормильцев: отцов, мужей и сыновей», – говорит он.

По его словам, общественная организация «Сердца киборгов» была создана в декабре 2015 года. «На сегодняшний день мы опекаем более 400 детей, из них 250 детей – это дети погибших. Системная работа ведется уже четвертый год. Спасибо нашим друзьям и партнерам, потому что это довольно затратная и тяжелая работа, и мы не смогли бы вести ее самостоятельно», – отметил «киборг».

«Благодаря неравнодушным людям, которые нам помогают, наши дети имеют возможность ощущать, что государство о них не забыло», – продолжил Свирид.

Он продемонстрировал календарь с фотографиями детей погибших участников боевых действий. «Это уже вторая редакция [благотворительного] проекта Взгляд будущего. Благодаря первой в прошлом году 50 детей погибших украинских военных имели возможность отдохнуть в Болгарии. Проект – информационный, потому что не все знают, что у нас идет война или не хотят знать, но она идет, и мы обязаны защищать государство», – подчеркнул участник боевых действий.

Анатолий Свирид также сообщил, что дети участников боевых действий на Донбассе, которых опекает его организация, имеют накопительную медицинскую страховку, благодаря компании-партнеру.

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