Смертельное ДТП вблизи КПВВ «Марьинка»: На Донетчине будут судить водителя Chevrolet. Новости

На Донетчине завершено расследование по делу водителя, при участии которого вблизи КПВВ «Марьинка» произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), унесшее 6 жизней. Мужчине может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
«Прокуратурой Донецкой области в Марьинский районный суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины», – говорится в сообщении.
Как установило досудебное расследование, 5 февраля, примерно в 10:00, 39-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, двигался по автодороге «Донецк – Запорожье» со стороны неподконтрольного Донецка в направлении Курахово. В Марьинском районе, совершая обгон транспорта, который двигался в попутном направлении, водитель не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.
В результате ДТП и пожара, который произошел в салоне, водитель и 3 пассажира «Daewoo Lanos» погибли на месте. Также, получили смертельные травмы два пассажира Chevrolet Lacetti, а еще 2 человека получили травмы различной степени тяжести, тогда как сам водитель почти не пострадал.
В прокуратуре отметили, что расследование случившейся трагедии завершено и дальнейшую судьбу обвиняемого определит суд.
Уточняется, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Напомним, 5 февраля на участке дороги между Марьинкой и Курахово водитель автомобиля Chevrolet, совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с Daewoo Lanos. В ДТП погибли 6 человек, водитель Chevrolet задержан.
Ранее сообщалось, что в Марьинском районе в результате ДТП 5 человек погибли, еще 3 – травмированы. Позже стало известно, что число жертв возросло до 6 человек.
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