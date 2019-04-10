В «Л-ДНР» командование НВФ планирует провокации и диверсии, – разведка. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донбасса командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) планирует увеличить число провокаций и диверсий для обострения обстановки на линии фронта. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает провокационные действия с целью обострения обстановки на линии боевого соприкосновения», – говорится в сообщении.

В частности, НВФ провоцируют открытие ответного огня, скрыто обстреливая и позиции Объединенных сил, и одновременно своих войск. При этом, по информации ГУР, командование НВФ планирует увеличить количество провокаций и диверсий. С этой целью ускорена работа по подбору личного состава и создание необходимой материально-технической базы.

«Кроме того, для активизации информационно-пропагандистских мероприятий по дискредитации украинских силовых структур противником предполагается привлекать одновременно не менее трех съемочных групп российских телевизионных агентств, сотрудники которых на ротационной основе постоянно находятся в районах расположения подразделений оккупантов на передовых позициях», – отметили в Минобороны.