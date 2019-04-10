В Константиновке рассказали, какие категории населения получат денежную госпомощь с 10 апреля. Новости

На Донетчине начальник Константиновского Управления труда и социальной защиты населения Светланой Зубахина (на фото) рассказала о том, какие категории населения, получат государственную денежную помощь с 10 апреля.

Так, денежные выплаты к 5 мая получат:

инвалиды I группы – 3 850 грн;

инвалиды II группы – 3 400 грн;

инвалиды III группы – 2 950 грн.

Также финансовая помощь предусмотрена:

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей – 1 295 грн;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной получат по 3 850 грн;

членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз – 840 грн;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 530 грн.

Чтобы получить выплаты к 9 мая, в управление труда и социальной защиты населения подаются списки граждан от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и силовых структур.

Светлана Зубахина отметила, что районные органы социальной защиты населения перечисляют средства через отделения связи или учреждения банков на лицевые счета граждан по месту получения пенсии. Лица, не являющиеся пенсионерами, получат выплаты по месту их проживания или получения денежного содержания.

Кроме того, по словам начальника УТСЗН, лица, которые не получили денежную помощь, в том числе те, которые получили соответствующий статус согласно статьям 6, 7, 9, 10 и 11 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» до 5 мая 2019 года включительно, имеют право обратиться за ней в районный орган социальной защиты населения по месту регистрации и получить ее до 30 сентября 2019 года.

Источник: АКМЦ