Укрпочта выплатила деньгами 1,9 млрд субсидий: В каких областях больше всех (Инфографика). Новости

АО «Укрпочта» в марте выплатила 1,9 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения. В компании выплаты получили около 1 млн пенсионеров. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба «Укрпочты».

Средняя сумма выплаченных субсидий составляет 1 884 грн. По максимальному среднему размеру субсидий лидируют области: Черниговская (3 042 грн), Ивано-Франковска (2 801 грн), Волынская (2 130 грн), а минимальный средний размер субсидий зафиксирован в Донецкой (1 493 грн), Николаевской (1 445 грн) и Одесской (1 258 грн) областях.

Максимальный размер монетизированных субсидий составил 9 273 грн. Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в Киеве и Киевской области – более 190,7 млн грн для почти 106 тыс. пенсионеров, Харьковской – более 154,8 млн грн для почти 80 тыс. пенсионеров, Львовской областях – более 114 млн грн для более 60 тыс. пенсионеров.

В «Укрпочте» напомнили, что пенсионеры получают субсидии наличными через почтальонов в день получения пенсии и могут вовремя оплатить коммунальные услуги, используя субсидию. Для информирования о начислении субсидии и механизме выплаты «Укрпочта» доставила каждому получателю (около 4 млн граждан) персональное сообщение.

Ежемесячно получатели субсидий будут получать средства за предыдущий календарный месяц.

Срок действия пилотного проекта – март-май 2019 года.