На Луганщине начата выдача «пакетов малыша» (Фото). Новости

В Луганской области начата выдача «пакетов малыша», которые выдают при рождении ребенка. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Луганской областной государственной администрации.
«В рамках выполнения постановления Кабинета министров Украины от 20.06.2019 № 512 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по предоставлению при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" во всех родильных подразделениях лечебных учреждений Луганской области начата выдача "пакета малыша" женщинам, которые родили детей», – говорится в сообщении.
Так, наборы выдают в перинатальном центре II уровня и 7 родильных отделениях Луганщины.
Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. Напомним, что «пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и будут выдаваться по одному на каждого ребенка.
Также сообщалось, что если в день выписки в роддоме отсутствует помощь «пакет малыша», то родители ребенка могут обратиться с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. И в течение не более чем 17 рабочих дней родителям должны предоставить такую помощь.
Читайте также:
- Пакет малыша: В Украине с февраля расширят набор для новорожденного
- Деньги и вещи: Рева рассказал о социальной помощи при рождении ребенка
- Правительство Украины изменило порядок выдачи «Пакета малыша»
- «Пакет малыша»: Набор для новорожденного станет больше (Перечень)
- Беби-боксы в этом году получат более 100 тыс. рожениц, – Гройсман
- Обещанного полгода ждут: Когда на Донбассе начнут выдавать «пакеты малыша» (Видео)
- В Украине расширен перечень вещей для новорожденных в «пакете малыша»
- Генпрокуратура Украины расследует махинации с «пакетами малыша»
Комментарии