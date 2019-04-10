На Луганщине начата выдача «пакетов малыша» (Фото). Новости

В Луганской области начата выдача «пакетов малыша», которые выдают при рождении ребенка. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Луганской областной государственной администрации.

«В рамках выполнения постановления Кабинета министров Украины от 20.06.2019 № 512 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по предоставлению при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" во всех родильных подразделениях лечебных учреждений Луганской области начата выдача "пакета малыша" женщинам, которые родили детей», – говорится в сообщении.

Так, наборы выдают в перинатальном центре II уровня и 7 родильных отделениях Луганщины.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. Напомним, что «пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и будут выдаваться по одному на каждого ребенка.

Также сообщалось, что если в день выписки в роддоме отсутствует помощь «пакет малыша», то родители ребенка могут обратиться с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. И в течение не более чем 17 рабочих дней родителям должны предоставить такую ​​помощь.

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