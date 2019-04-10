Меньше половины переселенцев получили пенсию в марте, – правозащитники. Новости

В Украине в марте меньше половины переселенцев получили свою законную пенсию. Об этом сегодня, 10 апреля, со ссылкой на данные Пенсионного Фонда Украины, сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.
Как сообщают правозащитники, по данным ПФУ по состоянию на 21 марта 2019 года в органы ПФУ за выплатой пенсии обратилось более 1 млн 345 тыс. переселенцев. Из них получили свои деньги в марте лишь 592 тыс. человек (или 44% от общего количества граждан, обратившихся в ПФУ). Больше всего – в Донецкой (251 тыс. человек) и Луганской (135 тыс. человек) областях.
«Напоминаем, что пенсия – это заработанные и отложенные человеком деньги, право собственности на которые принадлежит исключительно самому гражданину. Лишение пенсии государством является вмешательством в право собственности и нарушением конституционного права гражданина», – отмечают правозащитники.
Напомним, что по состоянию на 8 апреля по данным Министерства социальной политики Украины, в Украине учтено 1 млн 373 тыс. 675 переселенцев из Донбасса и Крыма.
Как сообщалось ранее, бюджет ПФУ на 2019 год демонстрирует продолжение политики экономии средств за счет пенсионеров, переселенцев и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий.
Читайте также:
- Пенсии переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: Как ПФУ планирует экономить
- Три массовых перерасчета: Как изменились пенсии переселенцев и жителей Луганщины
- Переселенцам: Пенсионный фонд ликвидировал услугу о дате пересечения линии разграничения
- Пенсии «неконтролируемым»: Виден ли свет в конце тоннеля?
- Идентификация переселенцев в «Ощадбанке»: На основании каких документов можно проходить (Документ)
- Прекращение выплаты пенсий переселенцам: Омбудсмен рассказала о ситуации
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату
- Пенсионный фонд Украины задолжал жителям Донбасса 72 млрд грн
- Прекращение выплат пенсий переселенцам становится все более массовым, – правозащитник
- Долги по пенсиям переселенцев: Стало известно, почему ПФУ не выполняет решения судов
- Как переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса оформить пенсию: Инструкция от правозащитницы
Комментарии