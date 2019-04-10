Меньше половины переселенцев получили пенсию в марте, – правозащитники. Новости

В Украине в марте меньше половины переселенцев получили свою законную пенсию. Об этом сегодня, 10 апреля, со ссылкой на данные Пенсионного Фонда Украины, сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.

Как сообщают правозащитники, по данным ПФУ по состоянию на 21 марта 2019 года в органы ПФУ за выплатой пенсии обратилось более 1 млн 345 тыс. переселенцев. Из них получили свои деньги в марте лишь 592 тыс. человек (или 44% от общего количества граждан, обратившихся в ПФУ). Больше всего – в Донецкой (251 тыс. человек) и Луганской (135 тыс. человек) областях.

«Напоминаем, что пенсия – это заработанные и отложенные человеком деньги, право собственности на которые принадлежит исключительно самому гражданину. Лишение пенсии государством является вмешательством в право собственности и нарушением конституционного права гражданина», – отмечают правозащитники.

Напомним, что по состоянию на 8 апреля по данным Министерства социальной политики Украины, в Украине учтено 1 млн 373 тыс. 675 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, бюджет ПФУ на 2019 год демонстрирует продолжение политики экономии средств за счет пенсионеров, переселенцев и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий.

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