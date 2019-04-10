Очереди в отделах Госреестра избирателей: В ЦИК рассказали, как планируют справиться. Новости

В списках избирателей могут присутствовать «мертвые души», однако проблема не массовая. Также проблемным остается вопрос оперативности внесения в списки новых данных о гражданах, которые изменили фамилии. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, передает «Сегодня.ua».

Из-за очередей многие граждане Украины опасаются, что не успеют изменить место голосования перед вторым туром выборов президента. «Это был один из факторов, почему мы старались как можно быстрее подвести итоги первого тура. Чтобы как можно раньше запустить систему временного изменения избирательного адреса. Более того, мы установили режим, согласно которому органы Госреестра будут работать даже в выходные. Практика показывает, что максимальная явка наших граждан в органах реестра происходит в последнюю неделю. Поэтому, если мы пойдем по этому графику, я думаю, что мы справимся», – рассказала Слипачук.

Она также рассказала об особенностях борьбы с «мертвыми душами» в списках избирателей. «С 2009 года эти "мертвые души", если и появлялись, то появились на основании той информации, которая была предоставлена Госреестру. Реестр сам не может проверить эту информацию, потому что он не является ее носителем. Он ее адаптирует под себя. Еще в 2012 году, например, Госреестр избирателей обращался в Министерство юстиции по проверке информации более чем по 8 тысячам избирателей, которые уже на тот момент были умершими. Но мы получили информацию от Минюста только в отношении 2 тысяч человек из этого списка», – пояснила Слипачук.

В этой связи глава ЦИК подчеркнула важность работы госорганов, которые должны предоставлять в реестр обновления списков избирателей. «Например, вопрос о том, что Государственная миграционная служба не дает корректной и полной информации по изменению фамилий, она действительно есть насущной проблемой. Потому что в тот же самый период (в 2012 году, – прим. ред.) было установлено более 20 тысяч человек, которые уже сменили фамилию (например, в результате брака), но эта информация в реестр не поступила», – продолжила она.

Между тем, большинство наблюдателей признали, что выборы в первом туре прошли честно. «Для меня честность выборов, она заключается в трех базовых принципах. Все должно быть в соответствии с законом, все должно быть прозрачно. И понятно, что все должно быть ответственно», – резюмировала Слипачук.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

До 15 апреля проходит процесс смены адреса голосования, который актуален для переселенцев. В связи с небольшим периодом, отведенным на данный процесс, в отделах ведения Госреестра избирателей образуются большие очереди. Правозащитники рассказали, как можно самостоятельно ускорить подачу документов по изменению адреса голосования.

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