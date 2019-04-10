Дети участников боевых действий на Донбассе отдохнут в Словакии. Новости

В этом месяце 50 детей участников боевых действий на Донбассе отдохнут в Словакии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал защитник Донецкого аэропорта и глава ОО «Сердца киборгов» Анатолий Свирид.

«На пасхальной неделе, которая будет с 26 апреля по 6 мая, 50 наших детей едут в в оздоровительный центр парламента Словакии. Это работа, которую мы проводим системно, но для того, чтобы такой проект реализовать, надо о многом договариваться», – сказал он.

Глава общественной организации «Сердца киборгов» также сообщил, что в Полтавской области планируют открыть детский оздоровительный лагерь. «Только проектная документация – это почти 10 тыс. евро. Но мы хотим это сделать не для себя, а для нового поколения. Это нужно сделать очень качественно. В этом году начнем с палаток – немало детей смогут отдохнуть, а также их мамы», – отметил Свирид.

«Мы уже оздоровили за эти годы 1,1 тыс. человек», – добавил «киборг».

Как сообщалось ранее, общественная организация «Сердца киборгов» основана защитником Донецкого аэропорта Анатолием Свиридом в 2015 году. Она опекает семьи погибших украинских военных.

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