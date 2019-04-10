В Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. Новости

В Украине впервые заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. Теперь люди получили возможность спланировать свое путешествие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Сервис учитывает интересы пассажиров, а также способствует более прозрачной работе перевозчиков. Теперь каждый желающий сможет четко получить информацию, какие компании и по каким маршрутам работают в конкретном городе или селе. Для улучшения ситуации на рынке важно обеспечить прозрачность работы участников, и этому может способствовать сервис "Сеть автобусных маршрутов"», – говорится в сообщении.

Так, это интерактивный инструмент на основе открытых данных, который предоставляет детальную информацию о межобластных и международных автобусных маршрутах в Украине.

Сервис не только показывает автобусные маршруты и расписание движения, но также позволяет пассажирам получить подробную информацию о перевозчиках: кто обслуживает маршруты, каким автопарком обладает перевозчик, срок действия разрешения на перевозку.

Как отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян, еще около 30-40% перевозчиков работают в тени. По его словам, создание интерактивной карты – это существенный шаг вперед для детенизации украинского рынка автобусных перевозок. «Представленная карта автобусных маршрутов – это еще один инструмент для развития самих компаний-перевозчиков, ведь если они присутствуют на этой карте, то значит легально работают, а если нет, то о них никто не будет знать», – отмечают в пресс-службе ведомства.

С интерактивной картой сети автобусных маршрутов можно ознакомиться здесь: https://mtu.gov.ua/files/projects/bus.html