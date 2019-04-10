Как будем защищаться: Яценюк зовет на форум по безопасности. Новости

В столице Украины 11-12 апреля состоится 12-й Киевский Форум по безопасности, который ежегодно организуется Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», передает «Сегодня.ua».

«Никто не способен остановить путь Украины в ЕС и НАТО. А тот, кто попытается, получит отпор», – отметил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что на нынешний Форум приезжают сотни гостей: «Среди них – высокие чиновники, лучшие мировые эксперты по международным отношениям, конфликтологии и безопасности».

Киевский Форум будет проходить между первым и вторым туром выборов президента Украины. Поэтому, по словам Яценюка, среди главных вопросов дискуссий будут – какой может стать внешняя политика Украины: «Как будем защищать государство от русского врага? Как будем строить отношения с союзниками?».

«Мой ответ прост. Мы защитили нашу независимость и нашу свободу. Мы вступим в Европейский Союз и НАТО. Никто не способен остановить этот путь. А тот, кто попытается, получит отпор. Потому что таков стратегический выбор украинцев. Это – суть наших ценностей. Это то, как будет двигаться история», – отметил Яценюк.

В этом году Форум называется «Неутомимая волна. Стратегический выбор Украины и Запада». «Посвящаем его всем украинцам, которые защищают нашу свободу. Посвящаем его нашим верным друзьям. Прежде всего – сенатору Джону Маккейну, который верил в Украину. Смотрите наш Форум. Следите за ним. Киев будет говорить с миром», – резюмировал Яценюк.

В этом году Киевский Форум соберет рекордное количество участников – более 1 000. Среди них – высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.