14 лет добра и милосердия: Состоялось Отчетное мероприятие Фонда Рината Ахметова. Новости

Уникальный опыт помощи мирным жителям Донбасса и человеческие судьбы, которые эта поддержка изменила – эти темы стали главными на Отчетном мероприятии Фонда Рината Ахметова о работе в 2018 году. Мероприятие прошло сегодня, 10 апреля, в Киеве, сообщает пресс-служба Фонда.

В сообщении отмечается, что уже 14 лет Фонд реализует проекты национального уровня, направленные на устранение социальных проблем украинского общества. И помогает людям, попавшим в сложные жизненные ситуации.

«В 2014 году Ринат Ахметов в Фонде создал крупнейшую гуманитарную программу в Украине – Гуманитарный штаб. Его главной задачей стало оказание помощи самым незащищенным мирным жителям Донбасса: детям, старикам, людям с инвалидностью, многодетным семьям», – отметили в пресс-службе.

Фонд – единственный в Украине системно и масштабно оказывает поддержку детворе Донбасса в рамках таких направлений, как «Мирное лето – детям Донбасса!», «Реабилитация раненых детей», «Лекарства детям», «Теперь я слышу». А также доставляет детские продуктовые наборы в десятки населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

«Работа Фонда и его самой масштабной программы – Гуманитарного штаба, вошла в историю. А опыт помощи в условиях вооруженного конфликта до сих пор не имеет аналогов в Украине – спасены жизни более миллиона человек на востоке страны. Помощь Рината Ахметова продолжают получать самые нуждающиеся мирные жители Донбасса. Им выдано свыше 12 миллионов продуктовых наборов, которые сами люди назвали "наборами выживания"», – рассказали в пресс-службе.

В рамках Отчетного мероприятия также были обнародованы текущие результаты действующих программ и проектов Фонда.

«Когда начался вооруженный конфликт на Донбассе, в одно мгновение на нашей земле стало очень много беды, боли и слез. Тогда у нас не было времени размышлять и что-то планировать. Ринат Ахметов поставил перед командой Фонда задачу помогать. Помогать столько, сколько будет возможно, помогать тем, кому это максимально необходимо, помогать там, где тяжелее всего. Благодаря этим инициативам люди знают, что их не бросили. Каждый день в телефонных звонках и письмах, которые продолжают поступать в Фонд, они говорят о том, что эта помощь для них гораздо больше, чем просто еда. Это настоящие наборы выживания. Это та помощь, которая дает каждому силу и точку опоры», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Слова Натальи Емченко подтверждают результаты исследования Киевского международного института социологии, проведенного в конце 2018 года. Фонд Рината Ахметова остается лидером в помощи мирному населению Донбасса. Такое мнение в ходе опроса выразили более половины граждан страны. Кроме того, 67% украинцев считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. С этим согласны почти 85% опрошенных жителей в Донецкой и Луганской областях.

Одним из главных событий Отчетного мероприятия стала презентация картины «В надежде на Мир».

«Этот символ веры и надежды создали дети, пережившие ужасы вооруженного конфликта. В творческий процесс они вложили всю свою любовь, радость и счастье, которых в один миг были лишены. Благодаря программе Фонда "Мирное лето – детям Донбасса!" ребята прошли курс психологической реабилитации и летнего оздоровления. Также впервые перед широкой аудиторией состоялась премьера видеороликов с участием создававших картину детей. Мальчики и девочки рассказали о том, какой они видят трагедию родного края. И надежде, которая приходит к мирным жителям региона вместе с помощью Рината Ахметова», – рассказали в пресс-службе.

В завершение мероприятия гости получили «Карту добрых дел».

«Созданная детьми, которые обрели родителей благодаря программе Фонда "Сиротству – нет!", она поможет каждому найти свой путь к добру. Ведь ежедневно благодаря Ринату Ахметову спасаются жизни», – отметили в пресс-службе Фонда.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Главные цифры работы Фонда Рината Ахметова: